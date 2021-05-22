Burçin Terzioğlu İlker Kaleli hakkında bakın ne söyledi 3,5 yıl beraberlerdi

Güzel oyuncu, "Yaklaşık 20 gündür evdeydim. Haftalar sonra sokağa çıktığım için mutluyum" dedi. Çok sayıda dizi ve film teklifi aldığını söyleyen ünlü oyuncu, "İmza attığım bir proje yok. Ama güzel bir projeden teklif alırsam muhakkak sizlerin haberi olur" dedi.