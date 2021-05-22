Burçin Terzioğlu İlker Kaleli hakkında bakın ne söyledi 3,5 yıl beraberlerdi
Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'yle ayrılığının üzerinden çok uzun zaman geçtikten sonra ilk kez konuştu.
Burçin Terzioğlu, geçtiğimiz gün Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken kameralara yakalandı. Bir süredir televizyon ekranlarında olmayan son olarak Exxen'deki Hükümsüz dizisinde rol alan Terzioğlu, gazetecilerle kısa bir sohbet etti.
Güzel oyuncu, "Yaklaşık 20 gündür evdeydim. Haftalar sonra sokağa çıktığım için mutluyum" dedi. Çok sayıda dizi ve film teklifi aldığını söyleyen ünlü oyuncu, "İmza attığım bir proje yok. Ama güzel bir projeden teklif alırsam muhakkak sizlerin haberi olur" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda İlker Kaleli'nin paylaştığı bir fotoğrafı beğenmesi hatırlatılan Terzioğlu, "İlker ile ilişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Bu konuyla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok" diyerek şaşırttı.
Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, 2018'de 3,5 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı. İkili, dostça ayrıldıklarını açıklamıştı.