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Burç yorumları öğle saatlerinde değişecek! Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı

Burç yorumları öğle saatlerinde değişecek! Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı

Astrolog Dinçer Güner ve Hande Kazanova 12 burca yönelik herkesi ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Burç yorumları öğle saatlerinde değişecek! Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı

"Haftamıza Ay Terazi burcundayken ilişkilerimize, ortaklıklarımıza siyasete odaklanarak giriş yapıyoruz!" diyen astroloji uzmanı Hande Kazanova burçlara yönelik yorumlarını yazdı.

İşte Hande Kazanova'nın yorumu...

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Burç yorumları öğle saatlerinde değişecek! Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı

Bu hafta salı günü ani ve beklenmedik gelişen olaylar bizleri zorlayabilir! Maddi konularda riskten uzak duralım! Önemli işlerimizi bugüne denk getirmeyelim! 

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Burç yorumları öğle saatlerinde değişecek! Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı

Çarşamba ve Perşembe günleri Venüs Mars ın Neptün’le uyumlu açıları sanatsal işlerde, özel hayatımızda güzel gelişmeleri karşımıza getirebilir! Müzik, tasarım, hayal gücü ön planda olurken İyi niyetli, uzlaşmacı ve yaratıcı olabiliriz!

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Burç yorumları öğle saatlerinde değişecek! Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı

Cuma günü oluşan Merkür Uranüs dik açısı farklı bakış açılarına ve düşüncelere tepkisel yaklaşımları ortaya çıkarabilir! 

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