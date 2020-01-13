Burç özellikleri işte burçların uğurlu gün sayı renk ve taşları
Burçların uğurlu günleri, sayıları, renkleri ve taşlarını sizler için derledik. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcunun değişmez özellikleri arasında yer alan uğurlu renkler, sayılar, günler ve taşları.
Koç burcunun uğurlu rengi nar çiçeği, ateş kırmızısı, uğurlu sayısı 7, uğurlu günü salı ve uğurlu taşı pırlanta.
112
Boğa burcu uğurlu rengi mavi ve koyu yeşil, uğurlu sayısı 5, uğurlu günü cuma ve uğurlu taşı zümrüt.
212
İkizler burcu uğurlu rengi sarı ve gri, uğurlu sayısı 3, uğurlu günü çarşama ve uğurlu taşları akik ile inci
312
Yengeç burcu uğurlu rengi beyaz ve sarı, uğurlu sayısı 2, uğurlu günü pazartesi ve uğurlu taşı yakut.
412