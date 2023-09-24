Burayı mutlaka görmelisiniz! Dünya Mirası listesinde

Pergamon Antik Kenti, Asklepion Tapınağı, Akropolis, Kızıl Avlu ve İzmir Bergama Müzesi ile turistlere Antik Çağ'dan bugüne tarihi bir yolculuk yaşatan Bergama, 2014 yılında Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.