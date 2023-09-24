Burayı mutlaka görmelisiniz! Dünya Mirası listesinde
Helenistik, Roma ve Osmanlı döneminden birçok eserin korunarak bugüne ulaştığı Bergama, ABD ile Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok yerden ziyaretçiyi ağırlıyor.
Pergamon Antik Kenti, Asklepion Tapınağı, Akropolis, Kızıl Avlu ve İzmir Bergama Müzesi ile turistlere Antik Çağ'dan bugüne tarihi bir yolculuk yaşatan Bergama, 2014 yılında Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.
Bozulmamış, tahrip edilmemiş yapısıyla "nadir eserler" arasında yer alan mozaikleri ve birçok eşsiz buluntuyu ortaya çıkaran Bergama Müzesi Müdürlüğü uzmanları, bu yıl da bölgedeki kazı ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
Bergama'nın ve müzenin ziyaretçi sayısı giderek artıyor.
Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, AA muhabirine, Bergama ve çevresinde yapılan çalışmaların dünyaya duyurulması, bilimsel çevrelere sunulması ile Antik Çağ'ın en önemli metropollerinden sayılan alana ilginin her geçen gün arttığını söyledi.