Burayı görenler Malezya ya da Tayland sanabilirler

Kanyonu gezen Murat Abalı, "Burasını görenler Malezya ve Tayland sanabilirler ama burası üç ilin sınırlarında yer alan bir yer. Biz de bu harika yerleri amatör fotoğrafçı arkadaşlarımızla fotoğraflamak istedik." dedi. Tura katılan Çağlar Çakmak da herkese burayı görmesini tavsiye etti.