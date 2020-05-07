Buray Azeri şarkıcının hırsızlığını ifşa etti 'Çocuklar için yapmıştık'

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı çocuklar için şarkı yapan Buray, hırsızlık şokuyla karşı karşıya kaldı. Evlerinde kalan çocukları neşelendirmek için "Evde Kal" adlı bir şarkı yaptı. Şarkısının Azeri bir şarkıcı tarafından çalındığını görünce ise sosyal medya hesabı Instagram'dan o şarkıcıyı ifşa edip, sitem etti.