Buray Azeri şarkıcının hırsızlığını ifşa etti 'Çocuklar için yapmıştık'
Koronavirüs salgınından dolayı evlerinde kalan çocuklar için şarkı yapan Buray, şarkısını Azeri bir şarkıcının sözü müziği kendisine aitmiş gibi göstermesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden sitem etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı çocuklar için şarkı yapan Buray, hırsızlık şokuyla karşı karşıya kaldı. Evlerinde kalan çocukları neşelendirmek için "Evde Kal" adlı bir şarkı yaptı. Şarkısının Azeri bir şarkıcı tarafından çalındığını görünce ise sosyal medya hesabı Instagram'dan o şarkıcıyı ifşa edip, sitem etti.
Bestesinden danslarına kadar şarkının birebir çalınmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan şarkıcı, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Alın size bir emek hırsızı! Sözleri melodileri geçtim, çocukların danslarından, perküsyon vuruşlarına kadar kopyalanmış, sonra söz/müzik: kendi adını yazmış. Biz de bunu şikayet edeceğiz de mahkemelerde koşuşturacağız da değer mi şimdi yaptığına?''
''Halka ışık, çocuklara moral olsun diye yazdık biz bu şarkıyı. Ticari bir amaç gütmedik. O yüzden tazminat gibi bir arayışımız olmayacak.''