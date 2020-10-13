Burası Tokat! Eşsiz manzarasıyla görenler adeta büyülendi

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kızılcaören beldesinin güneybatısında yer alan Kurt Gölü, doğası ve manzarası ile ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Çevresi yetişkin çam ormanlarıyla kaplı göl, vatandaşlar tarafından mesire ve piknik alanı olarak kullanılıyor.