Burası ne Bodum ne Çeşme! Aramadan gelen kapıda kalır

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'ne kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde bulunan tesislerde 30 binin üzerinde, Bozcaada'da 7 bin, Gökçeada'da ise 10 bine yakın yatak kapasitesi yer alıyor. Fiyatlar ise 150 ile 750 TL arasından değişiyor.