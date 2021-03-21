Burası İstanbul'un göbeği Tahtakale! Gündüz onbinlerce kişi gece sadece 15 kişi yaşıyor

Tekstilden baharata, züccaciyeden kırtasiyeye onlarca ürünün toptan ve perakende satışa sunulduğu Tahtakale, gündüzleri yoğunken geceleri ise tenhalaşıyor. Dudullu OSB ile birlikte İstanbul'un en az nüfusa sahip iki mahallesinden birisi olan Tahtakale'de yaşayanlar 15 kişi olarak belirlendi. Hanlarıyla ünlü Tahtakale'nin sakinleri, eski günlerini özlemle yad ederken, esnaf da faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.