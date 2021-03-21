Burası İstanbul'un göbeği Tahtakale! Gündüz onbinlerce kişi gece sadece 15 kişi yaşıyor
İSTANBUL'un ticaret merkezi olmasından dolayı gündüzleri birçok kişinin ziyaret ettiği Tahtakale, geceleri ıssız bir kente dönüşüyor. Tahtakale Mahallesi, kayıtlı 15 yaşayanıyla kentin en az nüfusa sahip iki mahallesinden biri olarak dikkati çekiyor.
İstanbul'un ticaret merkezleri arasında bulunması nedeniyle gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Fatih'teki Tahtakale Mahallesi, kayıtlı 15 yaşayanıyla kentin en az nüfusa sahip iki mahallesinden biri olarak dikkati çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2020 nüfus istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Tahtakale, İstanbul'un en az nüfusa sahip iki mahallesinden biri haline geldi. Ticaretin kalbinin attığı, farklı yerlerden kente gelen esnaf ve iş insanlarının uğradığı Tahtakale, gündüzleri ticaret merkezi olma özelliğini bugün de devam ettiriyor.
Tekstilden baharata, züccaciyeden kırtasiyeye onlarca ürünün toptan ve perakende satışa sunulduğu Tahtakale, gündüzleri yoğunken geceleri ise tenhalaşıyor. Dudullu OSB ile birlikte İstanbul'un en az nüfusa sahip iki mahallesinden birisi olan Tahtakale'de yaşayanlar 15 kişi olarak belirlendi. Hanlarıyla ünlü Tahtakale'nin sakinleri, eski günlerini özlemle yad ederken, esnaf da faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.
İstanbul'un en kalabalık mahallesi Adnan Kahveci'den 6 bin 778 kat küçük
Tahtakale, 101 bin 668 nüfusa sahip İstanbul'un en kalabalık mahallesi Adnan Kahveci'den yaklaşık 6 bin 778 kat daha küçüklüğüyle dikkati çekiyor.