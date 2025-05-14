Burası Erzurum! Mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı, vatandaş şaşkın
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Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı. Sabah dışarı çıkan vatandaşlar kar yağışını görünce şaşkınlık yaşadı. İşte Erzurum'da bu sabah çekilen görüntüler...
Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.
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Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.
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İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.
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Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.
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