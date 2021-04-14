'Burası Arabistan değil' davasında gelişme Masumiyet'in başrolü Deniz Çakır söylemişti
FOX TV'deki Masumiyet dizisinin oyuncusu Deniz Çakır, 2018'de AVM'de başörtülü kadınlarla kavgasının ardından davalık olmuştu. Davada mütalaa verildi.
2018 yılında Deniz Çakır, bir AVM'de arkadaşlarıyla beraber yemek yerken yan masada bulunan başörtülü kişilerle tartışmıştı. Olay giderek büyümüş ve Çakır'ın ''Burası Arabistan değil'' sözleri olaya damga vurmuştu. Davalık olan iki grup arasındaki davada yeni bie gelişme yaşandı.
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Çakır katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Olay günü sanık Deniz Çakır'ın yanında bulunan arkadaşı Hande Selen Canar'ın tanık olarak dinlendi.
Canar verdiği ifadede, şunları söyledi:
"Karşı taraf bize 'Neden resmimizi çekiyorsunuz' dedi. Deniz Hanım da 'Neden çekelim' dedi. Hatta ben bir ara gidip telefonumu gösterdim. Gereksiz bir gerginlik oldu. Oysa biz masada doğum günü ve yılbaşı sebebiyle kendi fotoğraflarımızı çekiyorduk. Karşı tarafla atışmalar devam etti.''
''Anlamadığım şekilde iki tarafta olayı büyüttü. Hatta bizi kafe çalışanlarına şikayet etmişler. Onlar da gelip telefonlarımıza baktı. Deniz bu esnada 'Ben neden sizi çekeyim' diyerek telefonunu masaya vurdu.''