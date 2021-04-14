Canar verdiği ifadede, şunları söyledi:

"Karşı taraf bize 'Neden resmimizi çekiyorsunuz' dedi. Deniz Hanım da 'Neden çekelim' dedi. Hatta ben bir ara gidip telefonumu gösterdim. Gereksiz bir gerginlik oldu. Oysa biz masada doğum günü ve yılbaşı sebebiyle kendi fotoğraflarımızı çekiyorduk. Karşı tarafla atışmalar devam etti.''