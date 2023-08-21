Burası Akdeniz değil Van! Edremit Su Sporları Festivali dolu dolu geçti!
VAN'ın EDREMİT Belediyesi tarafından organize edilen, Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 11.’si düzenlenen "Van Denizi Edremit Su Sporları Festivali" şölen havasında geçti.
Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren festival, bir birinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı.
İlk günü flyboard gösterisi ile başlayan festival, akabinde iki gün boyunca plaj futbolu, plaj voleybolu, plaj hentbolu, yelken, yüzme, kano, dragon, ördek yakalama, bilek güreşi, hemsball, parasailing, banana, ringo, sürat teknesi, jet ski, yelken, zeka oyunları gibi birçok etkinlikle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği festivale binlerce vatandaş çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve konserlerle doyasıya eğlendi.
500 sporcunun yarıştığı yarışmalar ilgiyle takip edilirken, Vanlıların yoğun ilgili gösterdiği festivalde Tivorlu İsmail’in söylediği şarkılarla vatandaşlar doyasıya eğlendi.