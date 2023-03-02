Buralarda zemin sıvılaşıyor dedi Japon uzman İstanbul'daki tehlikeli ilçeleri sıraladı
İstanbul'da depreme karşı önlem çalışmaları hız kazandı. Şehrin kuzeye doğru taşınması planlanırken; İBB binalarını yenilemek isteyenlere kredi desteği verileceğini açıkladı. Beklenen büyük Marmara depremi için çalışmalarını İstanbul'a yoğunlaştıran Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Zemin Hatay'daki gibi" diyerek riskli ilçeleri tek tek saydı. İşte depreme karşı İstanbul'daki en sağlam ve riskli ilçeler...
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bini aşarken; şimdi de gözler beklenen olası Marmara depremi için İstanbul'a çevrildi.
Sık yapılaşma, zemin ve yapıların kötülüğü ve nüfus gibi birçok etkeni göz önüne getiren uzmanlar, olası bir deprem de bilançonun ağır olmasından endişelenirken; çalışmalar da hız kazandı.
Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Japon deprem uzmanı Moriwaki, A Haber'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart.
Güvenli olan ilçeler
Boğaz'ın her iki yanında Sarıyer, Beşiktaş, Alibeyköy, Başakşehir gibi haritada kahverengi olan bölgeler gayet iyi.