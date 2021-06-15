Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri
İSTANBUL'da ortalama konut metrekare satış fiyatlarının en yüksek olduğu mahalleler sıralandı. Bakın o mahalleler hangileri oldu...
İstanbul ili genelinde ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 644 TL, ortalama satış fiyatı 529 bin 416 TL, ortalama metrekare kira 18,4 TL, ortalama kira ise bin 769 TL. Endeksa verilerine göre işte İstanbul'un en değerli mahalleleri...
İlçe: Büyükçekmece
Mahalle: Türkoba
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.257
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.236.622
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 18,6
Ortalama Kira (TL): 7.363
İlçe: Çekmeköy
Mahalle: Reşadiye
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 9.305
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.777.830
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 16,7
Ortalama Kira (TL):6.015
İlçe: Beykoz
Mahalle: Riva
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 10.238
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.235.208
Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 15,0
Ortalama Kira (TL): 4.947