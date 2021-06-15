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Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri

İSTANBUL'da ortalama konut metrekare satış fiyatlarının en yüksek olduğu mahalleler sıralandı. Bakın o mahalleler hangileri oldu...

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri

İstanbul ili genelinde ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 644 TL, ortalama satış fiyatı 529 bin 416 TL, ortalama metrekare kira 18,4 TL, ortalama kira ise bin 769 TL. Endeksa verilerine göre işte İstanbul'un en değerli mahalleleri...

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Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri

İlçe: Büyükçekmece

Mahalle: Türkoba

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.257

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.236.622

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 18,6

Ortalama Kira (TL): 7.363

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Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri

İlçe: Çekmeköy

Mahalle: Reşadiye

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 9.305

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.777.830

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 16,7

Ortalama Kira (TL):6.015

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Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri

İlçe: Beykoz

Mahalle: Riva

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 10.238

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.235.208

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2): 15,0

Ortalama Kira (TL): 4.947

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