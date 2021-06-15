Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İşte İstanbul'un en değerli mahalleleri

İstanbul ili genelinde ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 644 TL, ortalama satış fiyatı 529 bin 416 TL, ortalama metrekare kira 18,4 TL, ortalama kira ise bin 769 TL. Endeksa verilerine göre işte İstanbul'un en değerli mahalleleri...