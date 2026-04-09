Burak Yörük ve Tuana Yılmaz ayrıldı mı? Takip krizi sinyal mi?
Burak Yörük’ün sevgilisi Tuana Yılmaz’ı takipten çıkarması ayrılık iddialarını alevlendirdi. Ünlü oyuncu, söylentilere son noktayı koyarak yaz düğünü için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.
Şimdilerde Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç rolüyle adından söz ettiren Burak Yörük, evlilik kararı aldığı Tuana Yılmaz'ı takipten çıkartarak gündem oldu. Haklarındaki ayrılık iddiasını yalanlayan Burak Yörük, son noktayı koydu.Burak Yörük, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Yörük'ün sosyal medya hesabından sevgilisini takipten çıkarması ayrılık iddiasını gündeme getirdi.
Dün bir davette görüntülenen oyuncu, iddialara açıklık getirdi.Trabzon'da devam eden dizi çekimleri nedeniyle İstanbul'dan uzak kalan Yörük, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu süreçte kendisini en çok aile özleminin etkilediğini belirtti.
"AİLEMİ, EŞİMİ, DOSTUMU ÇOK ÖZLÜYORUM"
Yaptığı açıklamada çekimlerin güzel gittiğini söyleyen Yörük "Ailemi, eşimi dostumu çok özlüyorum ama Trabzon mükemmel bir yer. Dizi çok güzel gidiyor, insanın yaptığı işin bu kadar güzel tepkiler alması harika" ifadelerini kullandı.
YAZA DÜĞÜN VAR
Tuana Yılmaz ile evlilik kararı almaları hakkında da konuşan Yörük, "İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz" dedi. Tuana Yılmaz ise düğün hakkında "Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
TUANA YILMAZ'DAN YENİ AÇIKLAMA
Başarılı oyuncunun müzisyen sevgilisi Tuana Yılmaz, geçtiğimiz akşam bir etkinlikte görüntülendi. Yılmaz, kendisine yöneltilen, 'düğün ne zaman?' sorularını da yanıtsız bırakmadı.