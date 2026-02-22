Burak Yörük ve Erdem Şanlı'dan sette şov!
Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncuları Burak Yörük ve Erdem Şanlı, çekim arasında Alizade'nin Stop Smoking şarkısıyla eğlendi. Gamze Süner Atay'ın da katılımıyla sette neşeli görüntüler ortaya çıktı.
Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncuları Burak Yörük ve Erdem Şanlı, çekim arasında Alizade'nin Stop Smoking şarkısıyla eğlendi. Gamze Süner Atay'ın da katılımıyla sette neşeli görüntüler ortaya çıktı.
Taşacak Bu Deniz dizisinin yoğun çekim temposuna kısa bir ara veren ekip, müzik açınca kendini ritme bıraktı. Burak Yörük ve Erdem Şanlı'nın dans ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.
İkilinin enerjisine bir süre sonra Gamze Süner Atay da katılınca sette kahkaha ve tempo iyice arttı. O anlar sosyal medyada da ilgi gördü.
Dizinin dramatik sahneleriyle ekrana gelen oyuncuların kamera arkasındaki neşeli halleri ise izleyenleri şaşırttı.