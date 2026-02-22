BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04

Burak Yörük ve Erdem Şanlı'dan sette şov!

|
Burak Yörük ve Erdem Şanlı'dan sette şov!

Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncuları Burak Yörük ve Erdem Şanlı, çekim arasında Alizade'nin Stop Smoking şarkısıyla eğlendi. Gamze Süner Atay'ın da katılımıyla sette neşeli görüntüler ortaya çıktı.

Burak Yörük ve Erdem Şanlı'dan sette şov! - Resim: 1

Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncuları Burak Yörük ve Erdem Şanlı, çekim arasında Alizade'nin Stop Smoking şarkısıyla eğlendi. Gamze Süner Atay'ın da katılımıyla sette neşeli görüntüler ortaya çıktı.

16
Burak Yörük ve Erdem Şanlı'dan sette şov! - Resim: 2

Taşacak Bu Deniz dizisinin yoğun çekim temposuna kısa bir ara veren ekip, müzik açınca kendini ritme bıraktı. Burak Yörük ve Erdem Şanlı'nın dans ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

26
Burak Yörük ve Erdem Şanlı'dan sette şov! - Resim: 3

İkilinin enerjisine bir süre sonra Gamze Süner Atay da katılınca sette kahkaha ve tempo iyice arttı. O anlar sosyal medyada da ilgi gördü.

36
Burak Yörük ve Erdem Şanlı'dan sette şov! - Resim: 4

Dizinin dramatik sahneleriyle ekrana gelen oyuncuların kamera arkasındaki neşeli halleri ise izleyenleri şaşırttı.

46