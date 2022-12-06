Burak Yılmaz'a Süper Lig'den sürpriz talip! Transfer için girişimler başlıyor: Kral geri dönüyor!
Süper Lig'de dört büyük takımda forma giyen ve iki kez gol kralı olan Burak Yılmaz, Fransa'nın Lille takımı ile PSG'yi geride bırakarak 'şampiyonluğa' ulaştıktan sonra Hollanda'nın Fortuna Sittard takımının yolunu tutmuştu. Forvete takviye yapmak isteyen Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Burak Yılmaz ile temasa geçmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de daha önce Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray , Trabzonspor ve Antalyaspor'da forma giyen ve attığı 187 golle Süper Lig'in tarihinin en golcü isimleri arasında yer alan Burak Yılmaz, Süper Lig'de son olarak Beşiktaş forması giymesinin ardından Fransız ekibi Lille'e transfer olmuş buradan da Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın yolunu tutmuştu.
Türkiye'nin ardından Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte gösterdikleri müthiş performansla Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmayı başarmıştı.
Lille'de gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'deki gibi 'Kral' olarak anılmaya başlanan tecrübeli golcü sözleşmesi bitmesiyle birlikte Haziran ayında Fransız ekibi Lille'den ayrılmıştı.
Lille formasıyla çıktığı 72 maçta 25 gol 10 asist katkısıyla takımının en skorer isimlerinden olan Yılmaz, Fransa kariyerini 1 Lig, 1'de Süper Kupa ile tamamlarken, sürpriz bir karar vererek Hollanda takımlarından Fortuna Sittard ile sözleşme imzalayan golcü oyuncu sezon başından bu yana da Sittard forması giyiyor.