Burak Yılmaz'a Süper Lig'den sürpriz talip! Transfer için girişimler başlıyor: Kral geri dönüyor!

Lille formasıyla çıktığı 72 maçta 25 gol 10 asist katkısıyla takımının en skorer isimlerinden olan Yılmaz, Fransa kariyerini 1 Lig, 1'de Süper Kupa ile tamamlarken, sürpriz bir karar vererek Hollanda takımlarından Fortuna Sittard ile sözleşme imzalayan golcü oyuncu sezon başından bu yana da Sittard forması giyiyor.