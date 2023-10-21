Burak Yılmaz, Şenol Güneş'ten taktik istedi! Beğenmedi kendi taktiğiyle oynayacak

Burak Yılmaz tavsiyeyi beğenmedi!

Burak Yılmaz ise hocasının verdiği desteğe rağmen oyun planı konusunda aynı görüşte değil. Aslan'ı devirmek için farklı bir plan üzerinde çalışan genç teknik adamın, ilk 11 tercihinde de sürpriz yapmaya hazırlandığı öğrenildi.