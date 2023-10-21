Burak Yılmaz, Şenol Güneş'ten taktik istedi! Beğenmedi kendi taktiğiyle oynayacak
BEİKTAŞ bugün saat 19:00'da Galatasaray ile derbi maça çıkıyor. Derbi öncesi Şenol Güneş'ten taktik isteyen Burak Yılmaz, Güney'in verdiği taktiği beğenmeyince kendi stratejisine göre bir ilk 11 kurdu. Beşiktaş'ı derbi öncesi sakatlar zorlarken, Gedson Fernandez Galatasaray'a karşı sahalara dönüyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı. Galatasaray'a karşı 6 maçtır galip gelemeyen Siyah-Beyazlılar kötü seriyi kırmak isterken, geçtiğimiz haftalarda istifa eden Şenol Güneş'ten derbi öncesi Burak Yılmaz'a sürpriz bir telefon geldiği öğrenildi.
Burak Yılmaz tavsiye istedi
Kartal'ın eski teknik patronundan destek isteyen isim, öğrencisi olan Burak Yılmaz oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Şenol Güneş'in yerine geçen genç teknik adamın, hocasından derbi planı için tavsiye istediği öğrenildi.
Güneş 'hücum oynat' dedi
Şenol Hoca'yla telefon yoluyla derbi mesaisi başlarken, istifa eden tecrübeli teknik adam, öğrencisinin başarılı olması için analiz ekibinden verileri topladı. Galatasaray hakkındaki bütün verileri Burak Yılmaz'la paylaşan tecrübeli teknik adam, oyun planı için de tavsiyede bulundu. Galatasaray karşısında geriye çekilmenin hata olacağını savunan Güneş, cesur futbolun sergilenmesi gerektiğini söyledi.
Burak Yılmaz tavsiyeyi beğenmedi!
Burak Yılmaz ise hocasının verdiği desteğe rağmen oyun planı konusunda aynı görüşte değil. Aslan'ı devirmek için farklı bir plan üzerinde çalışan genç teknik adamın, ilk 11 tercihinde de sürpriz yapmaya hazırlandığı öğrenildi.