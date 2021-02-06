Burak Sevinç'in BluTV'deki Bonkis dizisi Kırmızı Oda'da tehlike çanları çaldırdı
Kırmızı Oda'daki Deniz karakterini canlandıran Burak Sevinç, BluTV'deki Bonkis dizisinde rol alınca ortalık karıştı.
Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakterine hayat veren Burak Sevinç hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kırmızı Oda'nın Deniz'i Burak Sevinç'in yeni projesi ortaya çıkarken diziden ayrılacağı öne sürüldü. Sevinç, katıldığı bir programda hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuştu.
BluTV'de yayınlanan Bonkis dizisinde rol alan Burak Sevinç'in Kırmızı Oda'dan ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına konuk olan Burak Sevinç yeni dizisi Bonkis ve Kırmızı Oda hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sevinç, 'Bonkis'in çok tatlı bir hikayesi var. Benim çok hoşuma gitti. Hem bölümleri kısa hem de arta kalan zamanımı Kırmızı Oda'da Deniz olarak geçirmek beni çok heyecanlandırıyor' dedi.
Burak Sevinç'in yaptığı açıklamanın ardından Kırmızı Oda dizisinden ayrılacağı haberleri de yalanlanmış oldu.