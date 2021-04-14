Burak Sergen'in sağlık durumunu nişanlısı açıkladı Sadakatsiz setinden kötü haberler
Sadakatsiz dizisinin setini talihsizlik sardı. Önce Burak Sergen ardından da Melis Sezen ve Alp Akar'dan kötü haber geldi.
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'den peş peşe gelen haberler üzüntü verdi. Önceki gün dizinin Haluk'u Burak Sergen'in evinde rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sergen'in iki kere koronavirüs testi olduğu negatif çıktığı öğrenildi.
Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada akciğerlerinde enfeksiyon olduğu ve solunum güçlüğü çektiği belirtildi. Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal, son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Yoğun bakımda entübe olan Burak Sergen'in durumunun stabil olduğunu herhangi bir değişiklik olmadığını nişanlısı Nihan Ünsal söyledi.
Burak Sergen için sevenlerinden dua istendi.