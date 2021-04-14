Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada akciğerlerinde enfeksiyon olduğu ve solunum güçlüğü çektiği belirtildi. Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal, son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.