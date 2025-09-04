Burak Sergen'i görenler tanıyamadı! Kendinden 26 yaş küçük eşiyle verdiği poz olay oldu

Ocak 2024'te boşandı, haziran 2024'te evlendi

Usta oyuncu Burak Sergen, özel hayatıyla bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. 2021 yılında nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal ile Ocak 2024'te boşanan usta isim Sergen, ayrılığın ardından çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı.