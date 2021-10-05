Burak Sergen'i 25 yaş küçük karısı Nihan Ünsal aldattı belgelerim var dedi
Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Sergen, 4 ay önce evlendiği karısı Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını iddia etti, elimde belgeler var dedi. 60 yaşında olan Burak Sergen ile eşi Nihan Ünsal arasında 25 yaş var.
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Sadakatsiz'de Haluk karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Sergen'in ortaya attığı aldatma iddiası magazin basınında gündem oldu, herkes konuşuyor. Uzun süredir birlikte olduğu Nihan Ünsal ile 4 ay önce evlenen Burak Sergen aldatıldım dedi, boşanıyorlar.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede günlerce yoğun bakımda kalan usta oyuncu Burak Sergen tam kötü günleri geride bıraktı derken bu kez de aldatma iddiası ile sarsıldı. Kendisinden 25 yaş küçük 35 yaşındaki karısı Nihan Ünsal, oyuncuyu İzmirli bir iş adamı ile aldattı.
2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la 4 ay önce evlenmişti. Kendisinden 28 yaş küçük spikerlik-sunuculuk eğitimi alan Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti.
Eşinin hareketlerinden şüphelenmiş: 60 yaşında olan Burak Sergen, 35 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi.