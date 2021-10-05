Burak Sergen'i 25 yaş küçük karısı Nihan Ünsal aldattı belgelerim var dedi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede günlerce yoğun bakımda kalan usta oyuncu Burak Sergen tam kötü günleri geride bıraktı derken bu kez de aldatma iddiası ile sarsıldı. Kendisinden 25 yaş küçük 35 yaşındaki karısı Nihan Ünsal, oyuncuyu İzmirli bir iş adamı ile aldattı.