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Burak Sergen'den zina davası! O görüntüleri mahkeme dosyasına ekletti

Burak Sergen'den zina davası! O görüntüleri mahkeme dosyasına ekletti

KANAL D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren oyuncu Burak Sergen, korona nedeniyle ölüm kalım savaşı verirken genç eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını öğrenmişti. Ünsal'ın bir başkasıyla el ele görüntüleri zina davasının dosyasına eklendi.

Burak Sergen'den zina davası! O görüntüleri mahkeme dosyasına ekletti

Son dönemin en başarılı isimlerinden olan oyuncu Burak Sergen, geçen aylarda koronavirüse yakalandı ve hastalığı çok ağır geçirdi. Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu. Henüz 4 aylık evli Burak Sergen ihanet iddiaları ile sarsılmıştı. Nihan Ünsal’a ait olduğu ileri sürülen ihanet görüntüleri medyaya yansımıştı. Sergen o görüntüleri zina davasının delilleri arasına ekletti.

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Burak Sergen'den zina davası! O görüntüleri mahkeme dosyasına ekletti

4 Haziran’da kıyılan nikahtan sonra Sergen, “Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum" demişti

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Burak Sergen'den zina davası! O görüntüleri mahkeme dosyasına ekletti

Henüz 4 aylık evli Burak Sergen ihanet iddiaları ile sarsılmıştı. Nihan Ünsal’a ait olduğu ileri sürülen ihanet görüntüleri medyaya yansımıştı.

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Burak Sergen'den zina davası! O görüntüleri mahkeme dosyasına ekletti

Ünlü oyuncu, dizi ve filmlerdeki senaryolar aratmayan bir şey yaşadı. Sergen, 4 aylık eşi tarafından aldatıldığını öğrendi. 

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