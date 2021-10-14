Burak Sergen'den zina davası! O görüntüleri mahkeme dosyasına ekletti

Son dönemin en başarılı isimlerinden olan oyuncu Burak Sergen, geçen aylarda koronavirüse yakalandı ve hastalığı çok ağır geçirdi. Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu. Henüz 4 aylık evli Burak Sergen ihanet iddiaları ile sarsılmıştı. Nihan Ünsal’a ait olduğu ileri sürülen ihanet görüntüleri medyaya yansımıştı. Sergen o görüntüleri zina davasının delilleri arasına ekletti.