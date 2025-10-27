Burak Sergen kendisinden 26 yaş küçük karısıyla paylaştı! Saçı sakalı birbirine kaırşmış

Usta oyuncu Burak Sergen, ekranlara Kuruluş Orhan ile dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Sergen, oyunculuk performanslarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kendisinden 26 yaş küçük olan eşi ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Burak Sergen son olarak o fotoğrafı paylaştı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.