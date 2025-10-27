Burak Sergen kendisinden 26 yaş küçük karısıyla paylaştı! Saçı sakalı birbirine kaırşmış
Reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Orhan'a Bursa Tekfuru Şaroz rolünü oynayan ünlü oyuncu Burak Sergen oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sergen son olarak kendisinden 26 yaş küçük olan eşiyle verdiği pozla dikkat çekti.
Usta oyuncu Burak Sergen, ekranlara Kuruluş Orhan ile dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Sergen, oyunculuk performanslarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kendisinden 26 yaş küçük olan eşi ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Burak Sergen son olarak o fotoğrafı paylaştı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İlk evliliğini Pamela Spence'le, ikinci evliliğini Işıl Sergen'le, üçüncü evliliğini ise Nihan Ünsal ile yapan Burak Sergen, 31 Mayıs 2024'te kendisinden 26 yaş küçük olan Gizem Şagban ile evlendi.
Aşk pozlarını sık sık paylaşan Burak-Gizem Sergen çiftinden yeni paylaşım geldi.
"Evliliğin çok basit bir kuralı var. Evet demeyi öğrendiğiniz zaman gayet güzel geçer evliliğiniz" diyen Burak Sergen'in aşk pozu sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi yaş farkına takılırken kimi ise çifte beğeni yağdırdı.