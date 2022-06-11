Burak Sergen ihanet iddialarıyla sarsılmıştı! Nihan Ünsal gerçeği canlı yayında bakın nasıl itiraf etti

2.evliliğinde ihanet iddiasıyla sarsıldı!

İlk eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında boşanan ve o dönem 15 milyon tazminat ödeyen Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü isim bu evliliğinde ise ihanet haberiyle sarsıldı.