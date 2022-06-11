Burak Sergen ihanet iddialarıyla sarsılmıştı! Nihan Ünsal gerçeği canlı yayında bakın nasıl itiraf etti
Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen eşi Nihan Ünsal'ın ihanetiyle sarsılmıştı! Sergen'in eşi Nihan Ünsal aylar sonra suskunluğunu canlı yayındaki itirafıyla bozdu!
Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı, geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen eşi Nihan Ünsal'ın ihanetiyle sarsılmıştı! Sergen'in eşi Nihan Ünsal aylar sonra suskunluğunu canlı yayındaki itirafıyla bozdu!
2.evliliğinde ihanet iddiasıyla sarsıldı!
İlk eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında boşanan ve o dönem 15 milyon tazminat ödeyen Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü isim bu evliliğinde ise ihanet haberiyle sarsıldı.
Suskunluğunu canlı yayında bozdu!
Ünlü oyuncu Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öne sürerek boşanma davası açmıştı. Ünsal ise, suskunluğunu katıldığı canlı yayında bozdu!
Zamanında entübe edilmişti
12 Nisan'da evinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan Burak Sergen 1 ay boyunca yoğun bakımda tutulmuştu. Koronavirüs tedavisi gören Sergen, bir süre de entübe edilmişti.