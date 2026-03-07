Burak Özçivit'ten gayrimenkul sorusuna yanıt! "Çok sıkıldım"
Kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve sinema filmi çeken Burak Özçivit son olarak “İstanbul’un En Güzel Kızı” adlı tek kişilik oyununu Moskova’da sahneledi. Burak Özçivit oyun sonrası İstanbul’a döndü ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Önceki gün havalimanında görüntülenen oyuncu, “Orada 10’a yakın oyun oynayacağız. İlk galamızı yaptık, güzel geçti” dedi.
Özçivit, gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili haberler sorulunca tepkili konuştu:
“Artık böyle konuları konuşmaktan sıkıldım. Neden bunlar durmadan haber oluyor, anlamıyorum. Ben çok sıkıldım, bence insanlar da sıkıldı." dedi.
BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?
24 Aralık 1984 İstanbul doğumlu Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümü mezunu Türk oyuncu ve eski mankendir. 2005'te Best Model of Turkey seçilip dünyanın en iyi ikinci mankeni olduktan sonra oyunculuğa başladı. Muhteşem Yüzyıl (Malkoçoğlu), Kara Sevda ve Kuruluş Osman (Osman Bey) dizileriyle büyük ün kazandı.