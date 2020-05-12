Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan hediye! Paylaşımı ele verdi!
2017 senesinde meslektaşı Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, Anneler Günü'nde oğlu Karan ile pozlarını paylaştı. Evcen'in fotoğrafındaki bir detay sosyal medyayı salladı.
Korona salgını sonrası tedbirler kapsamında karantina sürecini evde oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile geçiren Fahriye Evcen, önceki gün Instagram’da bir paylaşım yaptı. Anneler Günü'ne özel oğlu Karan ile pozlarını paylaşan Evcen'in kolundaki saat dikkatleri çekti.
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"Marka saate 300 bin TL ödedi": Posta'da yer alan habere göre, Burak Özçivit, Evcen’e doğum günü hediyesi olarak saat aldı. Burak Özçivit, Audemars Piguet marka saate 300 bin TL ödedi.
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Evcen'in 10 Mayıs günü paylaştığı pozlar kısa sürede gündem olurken, sosyal medya platformu Twitter'da TT listesine girdi.
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Fahriye Evcen Kimdir?
Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986 yılında Solingen Almanya’da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir.
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