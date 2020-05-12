Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan hediye! Paylaşımı ele verdi!

Korona salgını sonrası tedbirler kapsamında karantina sürecini evde oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile geçiren Fahriye Evcen, önceki gün Instagram’da bir paylaşım yaptı. Anneler Günü'ne özel oğlu Karan ile pozlarını paylaşan Evcen'in kolundaki saat dikkatleri çekti.