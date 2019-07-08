Burak Özçivit'li Diriliş Osman'ın yeni kanalı belli oldu! Yapımcının paylaşımı heyecan yarattı
Diriliş Osman dizisinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada merakla beklenen dizinin yayınlanacağı kanalı duyurdu.
Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Diriliş Osman'a ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca bireyin yanıtını aradığı 'Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna dizinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ cevap verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bozdağ, yeni kanalı duyururken, hayırlara vesile olmasını diledi. Diriliş serisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı; ''Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman’ olarak bu sezon ATV’ de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.''
Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor.