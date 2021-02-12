Burak Özçivit'in Kuruluş Osman setinde yaptıkları olay! Bezdirmiş menajer anlattı
ATV'de Kuruluş Osman dizisi setinde Burak Özçivit'in herkesi bezdirdiğini menajer Özgür Aras anlattı.
Reytingin zirve yapımlarından Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit için söylenenler duyanların ağzını açık bıraktı. Başarılı oyuncunun ünü çektiği dizilerle ve reklamlarla Türkiye sınırlarını aştı, herkesin gönlüne taht kurdu. Fakat menajer Özgür Aras'ın anlattıkları büyük hayal kırıklığı yarattı.
Sosyal medya platformu Youtube üzerinden yayın yapan Milyon TV adlı kanalın 'Üçü Her Yerde' programına konuk olan menajer Aras, Özçivit'in set ekibine yönelik kırıcı hareketlerde bulunduğunu söyledi.
Hatta Aras'ın iddiasına göre, Özçivit set ekibine neden ve nasıl kızdıysa, neler söylediyse ekip her şeyi bırakıp seti terk etmiş.
Menajer Özgür Aras, Burak Özçivit'in Kuruluş Osman setinde yaptıkları hakkında şunları söyledi:
"Bu anlatacağım olay iki ay önce yaşandı. Burak bir gün sete çok öfkeli gelmiş. Set ekibindeki insanlara kötü davranmış, ters konuşmuş.''