Burak Özçivit'in kardeşini görenler şok oldu! İşte Özçivit'in esmer güzeli kız kardeşi...
Kuruluş Osman'ın başrolü yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri büyüledi. Instagram'da sık sık paylaşım yapan oyuncunun 20 milyon takipçisi bulunuyor. Kardeşini de paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncunun fotoğrafları büyük beğeni alıyor.
'Kara Sevda' adlı dizide büyük beğeni toplayan ve şöhreti parlayan Burak Özçivit, şu an 'Kuruluş Osman'ın başrolünde rol alıyor. Fahriye Evcen ile olan evliliği ve oyunculuğuyla yakından takip edilen ünlüler arasında yer alıyor.
Burak Özçivit'in Fahriye Evcen ile mutlu evliliğinde dedikodular ortaya atılmıştı. Çiftin boşanacağı haberleri ortalarda gezerken, çiftten sürpriz bir hamle gelmişti.
Çocukları Karan'a kardeş geleceğini müjdeleyen çiftten bir haber daha gelmişti. Haberlere göre, Çift nikah tazeleyecek.
Burak Özçivit özel hayatıyla sürekli gündeme geliyor. Kız kardeşini görenler de abisine ne kadar çok benzediğini söylüyor. İşte Özçivit kardeşler...