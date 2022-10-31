Burak Özçivit'in kardeşini görenler şok oldu! İşte Özçivit'in esmer güzeli kız kardeşi...

'Kara Sevda' adlı dizide büyük beğeni toplayan ve şöhreti parlayan Burak Özçivit, şu an 'Kuruluş Osman'ın başrolünde rol alıyor. Fahriye Evcen ile olan evliliği ve oyunculuğuyla yakından takip edilen ünlüler arasında yer alıyor.