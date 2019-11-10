Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit esmer güzeli çıktı benzerliği olay
Fahriye Evcen ile mutlu bir beraberliği olan Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit, ağabeyine benzerliğiyle dikkat çekti.
Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye hazırlanan Burak Özçivit'in kameralardan uzak kalan kız kardeşi Burçun Özçivit, ağabeyine benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
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Geçtiğimiz aylarda, 2010 yılında dünyaevine girdiği Ahmet Deniz'den boşanarak magazin gündemini meşgul eden Burçun Özçivit, Instagram hesabından günlük yaşamına dair bol bol fotoğraf paylaşıyor.
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Bir çocuk annesi Özçivit, ağabeyi Burak Özçivit'le de fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.
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İşte Burçun Özçivit'in Instagram paylaşımları...
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