Burak Özçivit'in kadınlarla görüntüleri ortaya çıktı: Hamile Fahriye Evcen çok kızacak!

Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile evliliğinden Karan adını verdikleri bir çocuğu bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne-baba olacağını duyuran çiftten ünlü oyuncu Burak Özçivit, Rusya'da kadın hayranlarıyla bir mekanda bir araya geldi. Kadın hayranlarının sevgisine boğulan yakışıklı oyuncu, onları kıramayıp fotoğraflar da çekildi. Ortaya çıkan samimi anlar ise gözleri Fahriye Evcen'e çevirdi. O anları görenlerin ağzı açık kaldı.