Burak Özçivit'in ikinci kez hamile olan eşine doğum hediyesi dudak uçuklattı!
2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti heyecanla ikinci çocuklarını bekliyorlar. İkinci çocuklarına hamile eşine doğum hediyesi arayan Burak Özçivit Bodrum'da görüntülendi. Ünlü oyuncu eşine Bodrum'da ev bakıyor.
2013 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti 2017 yılında aşklarını nikah masasına taşımışlardı.
Ünlü çift ilk çocukları Karan Özçivit'i 2019 senesinde kucaklarına aldılar. Şimdi ise çift ikinci çocuklarını kucaklarına almayı bekliyor.
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Burak Özçivit geçtiğimiz gün Bodrum'da objektiflere takıldı. Ünlü oyuncunun eşine doğum hediyesi olarak ev baktığı öğrenildi.
Bir süre şantiyede yapım sürecinde olan evi inceleyen Burak Özçivit, ardından oradan ayrıldı. Özçivit, bu sırada kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmayarak, poz vermeyi ihmal etmedi.