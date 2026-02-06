Burak Özçivit’in garajı servet değerinde! Aracının fiyatı ağızları açık bıraktı
Diziler ve reklam projelerinden elde ettiği kazançlarla sık sık gündeme gelen Burak Özçivit, bu kez yeni aracıyla konuşuluyor. Önceki gün Etiler’de görüntülenen ünlü oyuncunun milyonluk otomobili dikkat çekti. Aracın fiyatı dudak uçuklattı.
Oyunculuk kariyeri ve reklam anlaşmalarıyla sık sık kazancıyla gündeme gelen Burak Özçivit, bu kez satın aldığı yeni lüks aracıyla konuşuluyor. Etiler’de objektiflere yansıyan ünlü oyuncunun yüksek fiyatlı otomobili dikkatleri üzerine çekti.
Başrolünü üstlendiği ‘Kuruluş: Osman’ dizisinden yeni sezon için bölüm başına 4 milyon lira isteyen ve yapım şirketiyle anlaşamayarak diziden ayrılan Burak Özçivitşimdilerde ekran yerine tiyatro sahnesini tercih ediyor.
Dizilerden ve reklamlardan kazandığı paralarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Burak Özçivit önceki gün Etiler'de trafikte objektiflere yansıdı.
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Yeni satın aldığı lüks aracıyla görüntülenen Burak Özçivit'in özel plakalı aracının piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu öğrenildi.