Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen Burçun Özçivitle küs mü İlk kez açıkladı

Görümcesi Burçun Özçivit ile kavgalı olduğu iddia edilen Fahriye Evcen, konuya dair ilk kez açıklama yaptı. Hürriyet'in haberine göre, Instagram'da Burçun Özçivit'i neden sildiğini Evcen, şu sözlerle anlattı: