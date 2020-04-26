Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen Burçun Özçivitle küs mü İlk kez açıkladı
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i Instagram'dan sildi, aralarının fena bozulduğu iddia edildi. Evcen, ilk kez bu iddialara hakkında konuştu gerçekleri anlattı.
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ile arasının fena bozulduğu ikilinin birbirlerini sosyal medyadan sildikleri hatta Evcen'in bebeği Karan'ı görümcesi Özçivit'e göstermek istemediği iddia edildi. Ailede kriz çıktığı iddia edilince Evcen, sessizliğini bozdu.
Görümcesi Burçun Özçivit ile kavgalı olduğu iddia edilen Fahriye Evcen, konuya dair ilk kez açıklama yaptı. Hürriyet'in haberine göre, Instagram'da Burçun Özçivit'i neden sildiğini Evcen, şu sözlerle anlattı:
"O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok.''
Öte yandan Burçun Özçivit, 5 sene önce hayatını birleştirdiği Ahmet Deniz'den 4 ay önce boşandı. Özçivit'in bu evliliğinden Açelya adında bir kızı var.