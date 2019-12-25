Burak Özçivit'e Fahriye Evcen'den romantik doğum günü mesajı hediyesi bakın neymiş
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'in romantik doğum günü kutlaması sosyal medyayı salladı.
Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Çalıkuşu dizisi setinde atılan ilk aşk tohumları 2017 yılında nikah masasına taşınmış, ikili görkemli bir düğünle evlenmişti. Geçtiğimiz Nisan ayında da bebekleri Karan Özçivit'i kucağına alan çiftten Evcen, eşi Burak Özçivit için romantik doğum günü mesajı yayımladı.
Burak Özçivit ile beraber çekilmiş fotoğraflarını bir araya getiren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Kalbim.. Sevgini sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep.. Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında.. Seni çok seviyorum.. İyi ki bizimsin her şeyim.." notunu yazdı.
35. yaşına 24 Aralık 1984 doğumlu olan Burak Özçivit ise eşinin bu jestini karşılıksız bırakmadı. Özçivit, Evcen'in fotoğrafının altına, "Ben de sizi çok seviyorum... Bebeklerim... İyi ki varsınız..." diyerek cevap verdi.
Öte yandan Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde herkesten sır gibi sakladığı oğlu Karan bebeğin ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'a koymuştu. Karan Özçivit, sosyal medyayı birbirine katmıştı.