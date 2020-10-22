Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan'ın üzerindeki montun fiyatı şoke etti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Fahriye Evcen 2019 da anne olmuştu. Fahriye Evcen oğlu Karan'ın doğumundan sonra kariyerine ara vermiş onun bakımıyla bizzat kendisi ilgilenmeyi tercih etmişti.