Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan'ın üzerindeki montun fiyatı şoke etti
Önceki gün Fahriye Evcen oğlu Karan Özçivit ile beraber Etiler'de gezerken görüntülenmişti. Karan'ın montu dikkat çekti, fiyatı ise dudak uçuklattı.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Fahriye Evcen 2019 da anne olmuştu. Fahriye Evcen oğlu Karan'ın doğumundan sonra kariyerine ara vermiş onun bakımıyla bizzat kendisi ilgilenmeyi tercih etmişti.
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Önceki akşam oğlu Karan ile gezmelerdeydi. Oğlu Karan Özçivit ile vakit geçiren Fahriye Evcen muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın marka montunun fiyatı olay oldu. Duyan şaşırdı kaldı.
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Karan bebeğinin montunun fiyatının 4.800 TL olduğu öğrenildi. Öte yandan Karan bebeğin ne kadar büyüdüğü de gözlerden kaçmadı.
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Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu giyim markasının soru-cevap bölümünde oğlu Karan ile ilgili bir anısını paylaşmasıyla dikkat çekti.
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