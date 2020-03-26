Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 'Evde kal' çağrısı ATV dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında evde kalmanın önemine dikkat çektiği "Hayat Eve Sığar" kampanyası başlattı. Ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek oldu.