Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e rekor teklif! 1 haftalık bebek milyoner olacak

2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçtiğimiz günlerde Karan'ın doğmasıyla çekirdek bir aile olmuşlardı. Geçtiğimiz gün dünyaya gelen Karan Özçivit'in ilk fotoğrafı merakla beklenirken ortaya bomba bir iddia atıldı. Reklamlardan milyon liralar kazanan çift, henüz bir haftalık olan bebekleri için rekor bir teklif aldı.