Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e rekor teklif! 1 haftalık bebek milyoner olacak
Geçtiğimiz gün Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftine bebekleri sayesinde milyon liralık bir reklam teklifi yapıldı.
2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçtiğimiz günlerde Karan'ın doğmasıyla çekirdek bir aile olmuşlardı. Geçtiğimiz gün dünyaya gelen Karan Özçivit'in ilk fotoğrafı merakla beklenirken ortaya bomba bir iddia atıldı. Reklamlardan milyon liralar kazanan çift, henüz bir haftalık olan bebekleri için rekor bir teklif aldı.
Takipçileri için bebeğin ilk görüntüsünü 40'ı geçtikten sonra paylaşacağını bildiren Fahriye Evcen'den ziyade, Burak Özçivit de Karan için harekete geçmiş ve Beykoz Nüfus Müdürlüğü'ne giderek kimlik çıkarma işlemlerini tamamlamıştı. Ancak ikili, kendilerine sunulan reklam teklifini kabul ederse, bebeğin ilk görüntüsü reklam panolarında yer alacak.
İddiaya göre, Katar ve Özbekistanlı inşaat firmalarından Karan'ın fotoğrafları için 2 milyon liralık teklif geldi. Konuyla ilgili ailelerinin de kararını alacakları konuşulan çiftin, reklam konusundaki kararlarını bebekleri Karan’ın 40’ı çıktıktan sonra verecekleri iddia edildi.
Oyuncuların, teklifi kabul etmeleri halinde bebekleriyle birlikte çektireceği fotoğraf, ülkenin tüm sokaklarındaki billboardlarda yer alacak. Öte yandan oynadığı dizilerden ziyade reklamların da aranan yüzü olmaya başlayan Burak Özçivit, geçtiğimiz yıl bir giyim markasının reklam yüzü olmasıyla birlikte 2.5 Milyon TL'yi kasasına koymuştu.