Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Karan bebek için hiçbir ayrıntıyı atlamıyor! Bakın ne yaptılar
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan için hiçbir ayrıntıyı atlamıyorlar. Evcen, ''Eğitim şart'' diyerek oğlu Karan için özel hazırlıklar yapıyor.
2017 Yılında hayatlarını birleştiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan'ı Nisan ayında kucaklarına almışlardı. Evcen oğlu Karan için hiçbir projeyi kabul etmemiş, oğlunu kendisi büyütmek istediğini söylemişti. Hatta Evcen, hamilelik kilolarını vermek için de bir spor salonuna gitmek yerine evin bir odasını fitness salonuna çevirmişti.
Fahriye Evcen, "Eğitim şart" dedi ve oğlunun bakımıyla bizzat kendi ilgilenen güzel oyuncu, hiçbir şeyi şansa bırakmadı. 33 yaşında anne olan Evcen, anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyor.
Doğum sonrası fazlalıklarından kurtulmak için pilatese başlayan oyuncu, sadece organik yiyecekler tüketip organik ürünler kullanıyor. Ünlü oyuncu, Prof. Dr. Sinan Canan'ı da sosyal medyada takibe aldı.
Evcen, Canan'ın beynin gizli sırları hakkında yazdığı makaleleri okuyup Uzman Psikolog Aslı Karasaç'ın psikolojiyle ilgili paylaştığı bilgilerle işini şansa bırakmıyor.