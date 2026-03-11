Burak Özçivit ve Fahriye Evcen İtalya tatilinden paylaştı...
Türk televizyon dünyasının en sevilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, yoğun geçen sezonun ardından soluğu İtalya’da aldı. Ünlü çiftin tatilden paylaştığı romantik kareler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Özçivit ve Evcen’in hikâyesi, 2013 yılında “Çalıkuşu” dizisinin setinde başladı. Set arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandırdı.
Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, aile hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Özçivit ve Evcen çifti, 2019’da oğulları Karan’ı, 2023 yılının ocak ayında ise Kerem’i kucaklarına aldı.
İki çocuklu ünlü çift, yoğun iş temposunun ardından İtalya’nın Milano şehrine tatile gitti.
Tatilden romantik kareler paylaşan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında yayınladı.