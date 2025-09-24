Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanma iddiaları sonrası ilk kez paylaştı...

MAL VARLIĞI KONUSU TARTIŞILIYORDU

Geçtiğimiz haftalarda çiftin tüm mal varlığını elden çıkaracağı ve boşanma aşamasına geldikleri öne sürülmüş, bu söylentiler hayranları arasında büyük bir merak uyandırmıştı. İddiaların ardından Londra'ya kısa bir tatil için giden Özçivit ve Evcen, dönüşlerinde sessizliğini bozdu.