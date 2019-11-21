Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan eleştirildi Kuruluş Osman 1. bölüm yayınlandı
ATV'de Burak Özçivit'in başrol aldığı Kuruluş Osman dizisi yayınlandı gözler Diriliş Ertuğrul'un başrolü Engin Altan Düzyatan'ı aradı.
Bir dönem TRT 1 ekranlarında Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi fırtınalar estirmiş, seyirciler tarafından en sevilen dizi haline gelince reytingleri alt üst etmişti. Şimdilerde Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, dün akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle yer aldı.
Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın oyunculuğu herkes tarafından başarılı bulunmasının ardından dün akşam Kuruluş Osman'ın ilk bölümünde gözler Burak Özçivit'e çevrildi. Dizi büyük beğeni toplasa da seyirci başrol oyuncusu Burak Özçivit'in performansını eleştirdi.
Burak Özçivit'in performansını beğenmeyen seyirciler, Engin Altan Düzyatan'ı Twitter'da 'en çok konuşulan' olarak gündemin ilk sırasına yerleştirdiler.
Öte yandan Burak Özçivit'in performansı olumsuz bir şekilde eleştirilse de Kuruluş Osman en çok izlenen dizi oldu. Total'de zirvenin sahibi olan dizinin reytingi ise 15.73 oldu.