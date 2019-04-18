Burak Özçivit oğlu için kesenin ağzını açtı hastane katını kapattı

Kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'le 13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede doğum yapan eşinin rahatı için tüm kattaki odaları kapattırdığı konuşuluyor.