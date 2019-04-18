Burak Özçivit oğlu için kesenin ağzını açtı hastane katını kapattı
Burak Özçivit, geçtiğimiz hafta dünyaya gelen oğlu Karan için kesenin ağzını açtı. Doğumun gerçekleştiği hastanede tüm katı kapatan yakışıklı oyuncu ne kadar harcadı? Detaylar haberimizde...
Kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'le 13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede doğum yapan eşinin rahatı için tüm kattaki odaları kapattırdığı konuşuluyor.
14
Dün hastaneden çıkış yapan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çift, bebeklerinin yüzünü göstermemek için bir örtüden yardım aldı.
24
İddialara göre Burak Özçivit, ailesi ve eşinin 5 gündür kaldığı 4 oda için yaklaşık 50 bin lira ödedi.
34
Güzel oyuncuyla bebeğinin konakladığı katta adeta kuş uçurtulmadı. Özçivit ailesi,oğullarının görüntülenmemesi için yoğun çaba sarf etti ve hastanedeki güvenliği alarma geçirdi.
44