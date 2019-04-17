Burak Özçivit, oğlu için bakın ilk nereye koştu
Geçtiğimiz günlerde oğlu olan Burak Özçivit, sabah saatlerinde Beykoz Nüfus Müdürlüğü'ne tek başına giderek Karan için kimlik çıkarttı.
Geçtiğimiz cumartesi günü oğlu Karan'a kavuşan Burak Özçivit'in ilk işi sabah saatlerinde Beykoz Nüfus Müdürlüğü'ne tek başına giderek Karan için kimlik çıkartmak oldu. Nüfus Müdürlüğü'nde çalışanların yoğun ilgiyle karşılaşan Burak Özçivit, hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.
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2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti.
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Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit duygu dolu anlar yaşadı. Çiçeği burnunda çift, 3,670 kilo 52 cm boyundaki erkek bebeğine "Karan" adını vermişti.
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Burak Özçivit, yaptığı açıklamada sahte hesap açılmasını önlemek için oğulları Karan’a Instagram hesabı açtıklarını ifade etmişti.
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