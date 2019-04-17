Burak Özçivit, oğlu için bakın ilk nereye koştu

Burak Özçivit, oğlu için bakın ilk nereye koştu

Geçtiğimiz günlerde oğlu olan Burak Özçivit, sabah saatlerinde Beykoz Nüfus Müdürlüğü'ne tek başına giderek Karan için kimlik çıkarttı.

Burak Özçivit, oğlu için bakın ilk nereye koştu - Sayfa 1

Geçtiğimiz cumartesi günü oğlu Karan'a kavuşan Burak Özçivit'in ilk işi sabah saatlerinde Beykoz Nüfus Müdürlüğü'ne tek başına giderek Karan için kimlik çıkartmak oldu. Nüfus Müdürlüğü'nde çalışanların yoğun ilgiyle karşılaşan Burak Özçivit, hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

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Burak Özçivit, oğlu için bakın ilk nereye koştu - Sayfa 2

2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti.

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Burak Özçivit, oğlu için bakın ilk nereye koştu - Sayfa 3

Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit duygu dolu anlar yaşadı. Çiçeği burnunda çift, 3,670 kilo 52 cm boyundaki erkek bebeğine "Karan" adını vermişti.

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Burak Özçivit, oğlu için bakın ilk nereye koştu - Sayfa 4

Burak Özçivit, yaptığı açıklamada sahte hesap açılmasını önlemek için oğulları Karan’a Instagram hesabı açtıklarını ifade etmişti.

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