Burak Özçivit imajını bakın kime borçluymuş...
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, imajıyla ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Özçivit, 20 yıldır saçlarını kendisinin kestiğini açıkladı. Başarılı oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra tarzı ve karizmasıyla da sık sık gündeme geliyor.
Özçivit, “Çalıkuşu”, “Kara Sevda” ve “Kuruluş Osman” gibi projelerle geniş bir hayran kitlesi kazanmış bir isim.
Ancak, en dikkat çekici açıklamalarından biri, saçlarını kendisinin kesmesi oldu. “Makas benim için önemli bir eşya.
Saçlarımı yaklaşık 20 yıldır kendim kesiyorum” diyen Özçivit, güzel sanatlar fakültesi mezunu olmasının bu işi zorlaştırmadığını vurguladı.
“Benim için resim yapmaktan farksız,” diye ekleyen oyuncu, bu açıklamasıyla hem hayranlarını hem de moda takipçilerini şaşırtmış oldu.
