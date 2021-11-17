Burak Özçivit hakkında 'set çalışanlarına küfürden 4 yıl hapis istemi'ne ilk açıklama
BEYKOZ'da bir dizi çekiminin setinde çalışanlara küfür ettiği gerekçesiyle hakkında 4 yıl hapis sitemiyle dava açılan Burak Özçivit hakkında, gündemi sallayan iddialarla ilgili ilk açıklama Özçivit'in avukatından ve dizinin yapım şirketi Bozdağ Film'den geldi.
Burak Özçivit hakkında, Kuruluş Osman'ın çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi talebiyle dava açıldı. Basına yansıyan haberlerin ardından Özçivit'in avukatından açıklama geldi. Açıklamada, "Kurgu iddialar sonucu astronomik meblağlar talep edilmiş ve bu talepler karşılanmayınca basına servis edilen gerçek dışı beyanlarla müvekkilin kamuoyu nezdindeki itibarına saldırı düzenlenmiştir" denildi.
Çıkan haberler in ardından Özçivit'in avukatı Serkan Toper, yazılı açıklama yaptı:
"Müvekkilim Burak Özçivit hakkında bugün yazılı ve dijital basın mecralarında çıkan haberler in müvekkil hakkında haksız intiba oluşturma çabalarına mahal vermemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına işbu basın açıklamasının yapılması zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu haberler de müşteki sıfatı ile bulunan kişiler Anayasal şikayet hakkını kötüye kullanmışlardır.
Şikayet hakkının kötüye kullanılması; suçsuzluğunu bilerek haksız davranışlarla kişiyi küçük düşürmek ve haksız menfaat teminine yönelik eylemlerdir. Bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Şikayet hakkı kötüye kullanılmıştır ve müvekkile karşı haksız davranış halini alarak dürüstlük kurallarına da aykırı bir eyleme dönüşmüştür.
Adli makamlara intikal ettirilmiş kurgu iddialar sonucu müvekkilden astronomik meblağlar talep edilmiş ve bu talepler karşılanmayınca basına servis edilen gerçek dışı beyanlarla müvekkilin kamuoyu nezdindeki itibarına saldırı düzenlenmiştir.