BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98

Burak Özçivit Fahriye Evcen'in pozundaki o detay takipçilerinden kaçmadı

2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin yılbaşı pozları olay oldu.

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı. 

112

Ünlüler dünyasının imrenilen çiftlerinden olan Fahriye ve Burak'tan yeni yılın ilk gününde yeni pozlar geldi.

212

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yeni yıla eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile girdi.

312

Fahriye Evcen yılbaşı kutlamalarından geriye kalan güzel anları yılın ilk gününde takipçileriyle paylaştı.

412