Burak Özçivit Fahriye Evcen'in pozundaki o detay takipçilerinden kaçmadı
2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin yılbaşı pozları olay oldu.
Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı.
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Ünlüler dünyasının imrenilen çiftlerinden olan Fahriye ve Burak'tan yeni yılın ilk gününde yeni pozlar geldi.
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yeni yıla eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile girdi.
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Fahriye Evcen yılbaşı kutlamalarından geriye kalan güzel anları yılın ilk gününde takipçileriyle paylaştı.
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