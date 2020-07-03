Burak Özçivit Fahriye Evcen'in oğulları Karan'ın ilk kelimesi bakın ne oldu

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve güzel oyuncu Fahriye Evcen'in ilk bebekleri Karan ise herkes tarafından yoğun bir şekilde merak edildi. Karan bebeği görmek için aylarca bekleyen hayranları Karan'ın 1. yaşına kısa bir süre kala Fahriye Evcen'in fotoğraflarını paylaşmasıyla rahata erdi.