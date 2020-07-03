Burak Özçivit Fahriye Evcen'in oğulları Karan'ın ilk kelimesi bakın ne oldu
YENİKÖY'de basın mensuplarının objektifine takılan Burak Özçivit, oğulları Karan'ın ilk kelimesinin ne olduğunu açıkladı.
Mutlu birliktelikleriyle magazin basınının da gözde çiftleri arasında yer alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evlilikleri son hız, huzurlu bir şekilde devam ederken Karan bebekle hayatları renklendi.
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve güzel oyuncu Fahriye Evcen'in ilk bebekleri Karan ise herkes tarafından yoğun bir şekilde merak edildi. Karan bebeği görmek için aylarca bekleyen hayranları Karan'ın 1. yaşına kısa bir süre kala Fahriye Evcen'in fotoğraflarını paylaşmasıyla rahata erdi.
Şimdilerde 1 yaşını tamamlayan Karan bebeğin ilk kelimesinin ne olduğunu da Yeniköy'de basın mensuplarıyla kısa bir sohbet ederken açıkladı.
Burak Özçivit, gazetecilerin bu sorusu üzerine, ''Çok tehlikeli sorular bunlar cevap vermem'' dese de Fahriye Evcen'e rağmen ''İlk anne dedi'' cevabını verdi.