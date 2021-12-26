Burak Özçivit Fahriye Evcen'in kolunu ısırdı doğum günü pozları Instagram'da caps oldu!

Sosyal medyada her yaptıkları ve paylaştıkları olay olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çitfi bu kez 'ısırık'la caps oldu. Burak Özçivit'in doğum gününde paylaştıkları pozlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutulan çift için komik caps'ler yapıldı. Özçivit'in Fahriye Evcen'in kolunu ısırdığı fotoğrafı esprilere neden oldu.