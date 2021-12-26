Burak Özçivit Fahriye Evcen'in kolunu ısırdı doğum günü pozları Instagram'da caps oldu!
Ünlü oyuncu Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'in kolunu ısırdığı pozu 'Isırırım' notuyla paylaşınca sosyal medyada viral oldu ve ünlü çiftle ilgili birbirinden komik ve esprili caps'ler yayıldı.
Sosyal medyada her yaptıkları ve paylaştıkları olay olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çitfi bu kez 'ısırık'la caps oldu. Burak Özçivit'in doğum gününde paylaştıkları pozlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutulan çift için komik caps'ler yapıldı. Özçivit'in Fahriye Evcen'in kolunu ısırdığı fotoğrafı esprilere neden oldu.
Eşiyle art arda pozlarını paylaşan Evcen, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu yazdı. Fotoğrafların arasında en dikkat çeken poz ise Özçivit'in Evcen'in kolunu ısırdığı kare oldu.
Eşinin romantik paylaşıma sessiz kalamayan yakışıklı oyuncu ise "Sağ ol bir tanem hep birlikte" yorumunu yaptı.
'Isırırım'
Her iki ünlü oyuncu da kendi sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaştı. Evcen, eşinin dopum gününü kutladı, Özçivit de eşinin kolunu ısırdığı pozu birinci sıraya yerleştirerek yaptığı paylaşımına 'Isırırım' notunu düştü.